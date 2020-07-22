Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши, экс-директор украинского предприятия «Укравтодор» Славомир Новак арестован польским судом, передает корреспондент Mpravda.com.

Ранее Новака задержали в Польше. Польская генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили, что он был задержан польской стороной по подозрению в коррупции в период руководства «Укравтодором». Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином Украины.

Перед началом судебного заседания в среду Новак заявил журналистам о своей невиновности. «Это политические игры. Я невиновен. Вы прекрасно об этом знаете», — сказал он.

Суд варшавского района Мокотув по представлению прокурора принял решение арестовать Новака на 3 месяца. В случае необходимости срок ареста может быть продлен.

Ранее Новаку были предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой и в коррупции. По данным прокуратуры, Новак не признал себя виновным.

Вместе с Новаком по тому же делу были арестованы бывший командир армейского спецподразделения «Гром» Дариуш З. и гданьский предприниматель Яцек П.

Известно, что в ноябре 2013 года Новак подал в отставку с поста министра транспорта, строительства и морских дел Польши. В октябре 2016 года он стал главой украинского дорожного агентства «Укравтодор». В сентябре 2019 года он был освобожден от этой должности.