В Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде «Северного потока — 2», заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Его слова передает портал Biznes Alert.

Глава правительства также раскритиковал позицию Германии по поводу строительства российского газопровода. Он добавил, что внутри правящей партии в польском парламенте существуют разные мнения по поводу отношений с Германией, однако Варшава «не приемлет «Северный поток — 2».

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2», — сказал Моравецкий.

По мнению Польши, подчеркнул он, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной «все, что захочется».

«Поэтому «Северный поток» и «Северный поток — 2″ представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию», — заключил премьер.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Согласно проекту, трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и ряд стран ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект «Северный поток — 2» как коммерческий. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.