Депутаты польского парламента от объединения националистов и евроскептиков «Конфедерация» требуют признать посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер персоной нон грата.

«Пришло время сказать, что миссис Мосбахер — персона нон грата в Польше. Мы призываем правительство к решительной реакции по этому вопросу. Пусть правительство перестанет делать вид, что посол не ведет себя как губернатор в Польше», — заявил депутат сейма (нижняя палата парламента) Роберт Винницкий на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что, по мнению «Конфедерации», посол США допускает «вмешательство во внутреннюю политику Польши, критику действий польских властей». Кроме того, депутат указал на «отсутствие реакции польского правительства на высказывания посла».

«Она защищала Uber от изменений, подготовленных министерством инфраструктуры, критиковала намерение ввести налог на цифровые услуги, которое должно было затронуть американские корпорации, высказывалась по тематике внедрения технологии 5G в соответствии с интересами США», — пояснил депутат.

«Конфедерация» ссылается на Женевскую конвенцию, утверждая, что действия посла США противоречат ее нормам.

«Мы призываем правительство к решительной реакции», — заключил Винницкий.

В свою очередь другой депутат Гжегож Браун объявил постулат «Конфедерации», призывающий признать посла персоной нон грата в Польше.