Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании «Газпром экспорт» лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.

Ранее председатель совета директоров PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что на счет его компании поступило 1 606 345 733,8 доллара по решению Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ. Он пояснил, что PGNiG получил от компании «Газпром экспорт» больше, чем определенная судом компенсация, размер которой составляет примерно 1,5 миллиарда долларов. Это объясняется тем, что в некоторых месяцах 2014 года с польской стороны происходили недоплаты за импортируемый газ.

«Второго июля в рамках расчетов PGNiG вернул российскому «Газпрому» 90 миллионов долларов… в результате чистая сумма взаимных расчетов составила около 1,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся с 1 января 2014 года.

«Газпром» и «Газпром экспорт» в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом «Газпром экспорт» в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде.