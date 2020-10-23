Польская PGNiG ищет газ для заполнения трубопровода Baltic Pipe и заключает долгосрочные соглашения с потенциальными поставщиками. После возобновления добычи на месторождении Тайра (Тyra) Дания готова поставлять избыточные объемы газа в Польшу. Baltic Pipe должен обеспечить независимость Польши от поставок российского газа. Однако найти замену российскому газу в Европе крайне сложно.

ДАТСКИЙ ГАЗ ДЛЯ ПОЛЬШИ

Польская PGNIG Supply & Trading — торговое подразделение государственной нефтегазовой компании PGNiG — подписала долгосрочное соглашение о закупках природного газа у датской компании Orsted. В соответствии с соглашением, Orsted поставит в Польшу газ, добываемый в датском секторе Северного моря, в объеме до 6,7 млрд кубометров с января 2023 года по октябрь 2028 года.

Основным источником поставок датского газа для Польши должно стать месторождение Tyra, разработку которого ведет Danish Underground Consortium (DUC). Французской Total в DUC принадлежит 43,2% акций, Shell — 36,8%, датской государственной компании Nordsofonden — 20%. Оператором проекта разработки месторождения является Total.

В 2018 году добыча газа на датском шельфе составила около 4,5 млрд кубометров — 90% из этого объема было добыто на Tyra.

В сентябре прошлого года эксплуатация месторождения была остановлена для проведения ремонтных работ с целью повышения эффективности производства.

По оценке Датского энергетического агентства, добыча газа на Северном море в этом году составит 1,1 млрд кубов — это меньше, чем потребности Дании, поэтому необходимый объем газа импортируется из соседней Германии.

Завершение работ и возобновление добычи на Tyra намечено на июль 2022 года. Добыча на месторождении составит 60 тысяч баррелей в сутки нефтяного эквивалента — две трети газ и одна треть нефть. По оценкам S&P Platts, на Тyra будет добываться около 2 млрд кубометров газа.

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Orsted — бывшая Danish Oil and Natural Gas (DONG) — больше самостоятельно не разрабатывает шельфовые месторождения, но продолжает покупать нефть и газ у консорциума DUC в соответствии с действующими соглашениями.

«Договор между Orsted и PGNiG Supply & Trading обеспечит прочную основу для дальнейшего сотрудничества между двумя компаниями… Это также повысит надежность и диверсификацию поставок газа на рынок Европы», — сказал Ежи Квечинский, глава PGNiG.

Квечинский не скрывает, что поставки газа по Baltic Pipe необходимы для того, чтобы отказаться от поставок из России после завершения контракта с «Газпромом» в 2022 году.

Руководство Orsted считает, что после возобновления добычи на Tyra Дания будет располагать избыточными объемам газа, что позволяет начать поставки за рубеж.

Ожидается, что благодаря возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) потребности Дании в газе снижаются и в период действия контракта между Orsted и PGNiG Supply & Trading cоставят порядка 1,9 млрд кубометров газа в год, а добыча на шельфе достигнет 3,8 млрд кубов в год, что значительно больше, чем ожидалось месяцем ранее. В сентябре Датское энергетическое агентство прогнозировало, что после запуска Tyra добыча газа на датском шельфе к 2024 году достигнет 3 млрд кубометров в год.

При этом ожидается, что производство биогаза в стране с 2023 по 2028 год составит 4,5 млрд кубов. Таким образом, совокупный объем газа, которым будет располагать Дания за указанный период, составит 27 млрд кубов или в среднем 4,5 млрд кубов в год. Четверть этого объема Orsted готова поставить в Польшу по газопроводу Baltic Pipe.

ТРУБА БЕЗ ГАЗА

«После запуска Baltic Pipe PGNiG сможет поставлять газ, предоставленный Orsted, из Дании в Польшу, что станет частью нашего диверсифицированного портфеля поставок», — особо подчеркнул Квечинский в отдельном сообщении.

В мае этого года PGNiG объявил о начале строительства газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубов газа в год. Общая протяженность газопровода составит свыше 900 км, включая морские участки в Северном и Балтийском морях протяженность 385 км. Baltic Pipe свяжет месторождения газа в Северном море с побережьем Польши. Завершить строительство планируется до конца 2022 года.

Польша даже предлагала его в качестве альтернативы «Северного потока 2», но по заявленным мощностям Baltic Pipe явно не может соответствовать российскому трубопроводу. Мощность «Северного потока 2» — 55 млрд кубов газа в год.

При этом деньги на строительство нужны приличные — его стоимость оценивается в 1,8-2 млрд евро. Проектное финансирование будет осуществляться в основном за счет кредитов, предоставленных европейскими банками. Кроме того, для реализации проекта Baltic Pipe ЕС предоставил грант в размере 215 млрд евро.

Однако, несмотря на широкую рекламу и поставленные задачи, PGNiG не обладает собственными ресурсами, чтобы обеспечить загрузку газопровода. Польская компания участвует в разработке нефтегазовых месторождений в Северном море, но добыча в этом регионе не превышает 0,5 млрд кубов. С учетом последних приобретений в PGNiG надеются, что добыча компании на североморском шельфе увеличится до 0,9 млрд кубов в 2021 году.

Из-за недостатка собственных ресурсов PGNiG стремится заключить долгосрочные соглашения на поставку газа с зарубежными компаниями. Кроме Orsted, в этом месяце было подписано долгосрочное соглашение на поставку газа с компанией Aker BР, о чем стало известно 16 октября. Детали этого соглашения — прежде всего, объемы и сроки поставок — не разглашаются.

В 2021-2022 годах следует ожидать увеличения подобных сделок. Если PGNiG не обеспечит полную загрузку Baltic Pipe, то эксплуатация газопровода станет нерентабельной. Изначально большинство экспертов сомневалось в экономической целесообразности проекта Baltic Pipе. По оценке экспертов, с учетом всех заключенных контрактов и перспектив добычи PGNiG в Северном море загрузка Baltic Pipe обеспечена менее, чем на треть.

ЛЕГЧЕ СКАЗАТЬ, ЧЕМ СДЕЛАТЬ

Польские власти намерены отказаться от импорта российского газа после 2022 года, когда истечет срок действия соглашения с «Газпромом». Однако из-за снижения добычи газа в Северном море и сложившихся отношений между нефтегазовыми компаниями и потребителями в Западной Европе найти замену российскому газу — задача крайне сложная.

В 2019 году потребление газа в Польше оценивается на уровне 20 млрд кубов. Собственная добыча составила менее 4 млрд кубов. В прошлом году «Газпром» поставил PGNiG более 9,7 млрд кубов. Поставки с западного и южного направлений достигли 2,5 млрд кубов — в действительности это тот же российский газ, поставленный «Газпромом» в Германию или Чехию и перепроданный европейскими трейдерами PGNiG. Еще 3,43 млрд кубов (после регазификации) поступило в Польшу в виде СПГ через терминал в Свиноуйсьце. Терминал способен принимать до 5 млрд кубов в год, но после запуска в эксплуатацию в начале 2016 года никогда не использовался на полную мощность. Сейчас ведутся работы по увеличению пропускной способности терминала до 7,5 млрд кубов. Основной объем СПГ в Польшу поставляется в соответствии с долгосрочными контрактами — в основном из Катара и США.

Цена на СПГ — за редким исключением — существенно выше трубопроводного газа, поэтому проект Baltic Pipe очень важен для Польши, которая борется за «обретение энергетической независимости от России». Но далеко не факт, что найдутся источники для заполнения этой трубы, помимо того же самого российского газа, от которого в Варшаве так хотят избавиться.