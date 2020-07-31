Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 , в результате которой в 2010 году погиб экс-президент этой страны Лех Качиньский, утверждает, что причиной крушения якобы стал взрыв тротила на борту.

Его якобы заложили в самолет во время ремонта в России. Комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича опубликовала промежуточный отчет.

В нем утверждается, что причиной трагедии стал взрыв. Выводы сделаны на основании утверждений, что "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения с землей.

Также новая комиссия утверждает о наличии на борту следов взрывчатых веществ. Это тротил, пентрит, а также RDX (гексоген). Это подтвердили польская, а также британская лаборатории, в которых проводили исследования. Следы взрывчатки были якобы обнаружены в пробах, которые взяли с частей самолета, Их российские техники меняли во время ремонта Ту-154 №101 Качиньского, а также Ту-154 №102, который также принадлежал Польше в 2009 году. Эту часть "никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", утверждает комиссия..

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоги расследования крушения самолета Качиньского. Согласно ему, причиной крушения президентского борта якобы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Системными причинами стали недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Затем первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера также назвала причиной снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, который шел на посадку, несмотря на густой туман.

Тем не менее, новые власти Польши приняли решение о создании второй комиссии.