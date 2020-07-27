Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.

«Сегодня я подал заявление министру семьи, труда и социальной политики о начале действий по выходу из Конвенции», — сказал Зебро.

Он отметил, что нормы документа «не могут отступать от норм польского законодательства».

«В Европе нет страны, в которой стандарты недопущения насилия в отношении женщин соблюдаются лучше, чем в Польше. Это пример того, как стандарты могут соблюдаться без влияния идеологии», — сказал Зебро, отметив, что «эта конвенция имеет другую часть, которая скрыта под красивыми лозунгами».

«Вторая часть касается идеологии», — пояснил министр, отметив, что речь идет о «роли пола человека не в понятии биологическом». «Идеология, которая ставит под сомнение институты семьи, веры», — продолжил он.

По мнению министра, такой подход наоборот «может привести к росту домашнего насилия».

Кроме того, он отметил, что в конвенции «вы не прочтете, что проблемой является алкоголь, наркотики, спайсы, не прочтете рекомендаций о борьбе с этим».

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.