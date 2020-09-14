Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз и Германию полностью отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2» на фоне ситуации с отравлением Алексея Навального. Такое заявление он сделал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщал «Рамблер», ранее Берлин заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил приостановку строительства российского газопровода «Северный поток — 2» из-за инцидента с Навальным.

«Попытка отравить главного активиста оппозиции запрещенным химическим веществом за два дня до запланированных дебатов по отношениям между ЕС и Россией, которые должны были состояться в Берлине, является вызовом для всего демократического сообщества», — подчеркнул Моравецкий.

Премьер-министр Польши также высказал мнение, что Россия под видом экономического сотрудничества приобретет большое влияние на ключевого члена ЕС и НАТО — Германию и подорвет европейскую энергетическую политику.

«Единственным рациональным выходом было бы поместить проект Nord Stream 2 в архив», — заявил политик.

Напомним, что «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу.