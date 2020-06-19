Власти Польши развязали валютную войну с соседями по Восточной Европе, считает аналитик инвестиционного банка Rabobank Петр Матыс, которого цитирует Bloomberg.

Так он прокомментировал политику польского центробанка, трижды с начала года снижавшего ключевую ставку, — на совокупные 1,4 процентных пункта, до 0,1 процента. Регулятор обосновывал такие действия беспокойством о том, что инфляция окажется слишком слабой и не дотянет до желаемых 2,5 процента.

По мнению Матыса, в реальности центробанк опасается слишком сильного укрепления злотого в результате экспортных успехов национальных компаний. Последним удается отвоевывать часть рынка за счет переформатирования цепочек поставок и вытеснения азиатских конкурентов по мере снятия ограничений из-за коронавируса.

Однако рост экспорта оборачивается укреплением национальной валюты, что играет на руку импортерам, но ставит в невыгодное положение экспортеров. Снижение ставки способствует меньшему притоку в страну иностранных инвесторов, которые могут скупить злотые ради вложений в польские активы и укрепить его курс еще больше.

По оценке Матыса, действия польского центробанка могут запустить цепочку аналогичных мер со стороны других стран Восточной Европы, в частности Чехии и Венгрии. Все они входят в Евросоюз, но не являются членами еврозоны, сохраняя собственные валюты.