Евросоюз должен дать Белоруссии альтернативу сотрудничества с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью агентству PAP.

В среду состоится чрезвычайный саммит ЕС, где обсудят ситуацию в Белоруссии.

«Мы не хотим, чтобы реакция ЕС ограничивалась только представлением идеи о санкциях и принятием совместного заявления, которое, конечно, необходимо», — сказал Яблоньский, добавив, что белорусам надо «дать что-то большее».

Он считает, что Евросоюз должен предложить Белоруссии сотрудничество. «Конкретное предложение о таком сотрудничестве с Европой должно появиться, потому что это единственный способ побудить белорусов и, возможно, самого Александра Лукашенко сесть за стол и начать разговаривать с обществом. Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — сказал Яблоньский.

Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.