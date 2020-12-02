Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN планирует получить компенсацию от России за «грязную» нефть, сообщает газета «Взгляд».

По мнению руководителя компании Игоря Василевского, шансов на дружеское урегулирование ситуации у сторон не осталось, поскольку каждая из них придерживается своей точки зрения.

Он отметил, что Россия за последний год смогла достигнуть договоренностей с определенными партнерами, однако Польша оказалась среди тех, с кем стране не удалось наладить связь.

«Мы в последней группе. Как долго могут длиться такие разговоры? Примером может служить спор о цене на газ между PGNiG и Газпромом», — заявил руководитель PERN.

Василевский допустил судебные разбирательства в том случае, если стороны не придут к компромиссу.

Инцидент произошел весной 2019 года. Тогда Белоруссия заявила о плохом качестве российской нефти, идущей по «Дружбе» в Европу. После этого Украина и Польша приостановили прием сырья. Полностью прокачка нефти по «Дружбе» была восстановлена 1 июля. Компенсировать ущерб должна «Транснефть», для чего компания создала резерв в размере 26 млрд рублей.

Ранее «Рамблер» сообщал, что «Транснефть» урегулировала спор с французской Total.

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