Польша получит около 160 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС, сообщил во вторник в Брюсселе премьер-министр Матеуш Моравецкий.

На саммите ЕС речь шла о фонде восстановления ЕС. Также на саммите обсуждался финансовый план ЕС на 2021-2027 годы.

«Польша получит около 125 миллиардов евро в виде прямых субсидий. Это сумма, которой никогда не было», — сказал Моравецкий, уточнив, что вместе с кредитами сумма, которую получит Польша, составит около 160 миллиардов евро.

Также он рассказал, что стороны «договорились о 600 миллионах евро для регионов, которые требуют больше средств на развитие инфраструктуры – менее богатых регионов».

Кроме того, по словам Моравецкого, во время переговоров удалось избежать привязки выделения средств бюджета ЕС к вопросам верховенства права. «Хороший надзор над средствами с точки зрения финансовой дисциплины и одновременно нет непосредственной связи так называемого верховенства права с бюджетными средствами, о которых идет речь», — сказал он.

«Более того, как мы договорились с юридическими службами, этот механизм, который должен быть выработан, будет одновременно подлежать проверке Европейского совета. Европейский совет — там четко написано — это единодушие. Без согласия Венгрии, без согласия Польши, без согласия Вышеградской группы здесь ничего не получится», — заключил польский премьер.