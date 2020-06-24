Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции в Польше, заявил президент этой страны Анджей Дуда после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне в среду.

«В ближайшее время будет подписан договор, который сделает возможным проектирование, связанное с большим проектом использования ядерной энергии для производства электрической энергии в нашей стране», — сказал Дуда.

По его словам, компании, которые будут задействованы в проекте, уже выбраны.

Власти Польши ранее заявляли, что намереваются построить шесть ядерных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт в течение 20 лет.