Вашингтон и Варшава подписали договор о военном сотрудничестве, усиливающем американское военное присутствие в республике, передает корреспондент Mpravda.com.

С американской стороны подпись поставил госсекретарь Майк Помпео, с польской — министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Документ продолжает декларацию президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа, которую они подписали в прошлом году в Вашингтоне.

Он предусматривает, в частности, увеличение численности американского военного контингента на тысячу служащих, а также перебазирование в республику командования Пятого корпуса Сухопутных войск США.

В настоящее время в Польше расквартированы около пяти тысяч американских солдат.

При подписании документа Дуда заявил, что военное сотрудничество Польши и США «означает усиление безопасности для нашей части Европы», в частности для стран Балтии и Украины.