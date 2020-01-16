Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин соответствует всем требованиям кандидата на пост премьер-министра РФ. Об этом 16 января сообщает «РИА Новости».

«Прежде всего, с формальной точки зрения, кандидатура, внесенная президентом, Мишустина Михаила Владимировича соответствует тем требованиям и критериям, которые закреплены федеральным конституционным законом о правительстве РФ», — заявил Минх.

В четверг, 16 января в Госдуме началось рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост премьера. Депутаты путем голосования примут решение о том, станет ли политик главой правительства России.

Ранее в этот же день вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что у него нет сомнений по поводу утверждения Мишустина на должность российского премьера.

16 января Мишустин рассказал о своих планах на посту премьер-министра страны. Среди приоритетных направлений он назвал реформу управления и внедрение современных технологий, а также отметил необходимость снятия барьеров для ведения бизнеса.

Кандидатура Мишустина на должность председателя правительства была предложена президентом России Владимиром Путиным 15 января, после того как действующий премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции России. Такое заявление Медведев сделал по итогам ежегодного обращения президента России к Федеральному собранию.