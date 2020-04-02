СПОРТ

Положительный тест на COVID-19 выявлен у главного тренера сборной России по гимнастике

23:27 02/04/2020

У спортсмена и тренера из учебно-тренировочного центра «Новогорск» был получен предварительный положительный результат на коронавирус. Гимнаст был госпитализирован, а тренера перевели на режим самоизоляции, сообщается на сайте Минспорта РФ.

Положительный тест на коронавирус был выявлен у призера юношеских Олимпийских игр гимнаста Сергея Найдина и главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство готово оказать необходимую помощь гимнасту, помещенному в больницу с подозрением на коронавирус. Родионенко и Найдин чувствуют себя хорошо, сообщает ТАСС.

Коня на скаку остановит Как спортсмены состязаются с животнымиВ данный момент в УТЦ «Новогорск» прекращены все тренировки, в помещениях проведена дезинфекция. Для самоизоляции по месту жительства базу покинули все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию. Ни у кого из них не было признаков коронавирусной инфекции. На базе остается сборная России по художественной гимнастике. Каждый член команды находится в полной изоляции, за всеми наблюдают медики.

Министерство спорта РФ с 29 марта и до особого распоряжения приостановило работу спортивных баз, а учебно-тренировочный центр «Новогорск» был переведен в особый режим работы.

Ранее телеканал «МИР24» рассказал о том, как спортсмены проводят время в режиме самоизоляции.



