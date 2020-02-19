Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

По его словам, этот шаг необходим, если преамбулу Конституции изменить нельзя.

Президент Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

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