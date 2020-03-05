Блогер Екатерина Диденко, супруг которой скончался из-за сухого льда на скандальной вечеринке в столичной сауне, простилась с мужем. Прощальное послание Валентину Диденко девушка оставила на своей странице в Instagram.

В посте девушка опубликовала фотографию супруга в траурной рамке с лентой «Вечная память». Рядом — несколько гвоздик в вазе. Диденко написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце. Однако кончину мужа блогер, по ее словам, осознать до си пор не в силах.

«Половинка меня ушла. Ради детей продолжать жить», — говорится в сообщении орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом девушка отметила интересное обстоятельство: Валентин Диденко родился в високосный год, в високосный год пара поженилась и в високосный год мужчина погиб.

28 февраля, как сообщал «Рамблер», в ходе празднования 29-го дня рождения Екатерины Диденко в бане в Москве три человека, в том числе муж блогерши, погибли, а четверо пострадали из-за того, что в бассейн был сброшен сухой лед.

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