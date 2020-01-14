Каждый второй россиянин считает длительные новогодние каникулы удачным решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации 13 января.

Респондентам предложили ответить на вопрос, как бы они оценили опыт длительных новогодних каникул. 51% опрошенных считают его удачным, каждый третий (33%) — наоборот. 3% респондентов считают введение долгих каникул удачным решением, однако, по их мнению, лучше бы они были весной, на майские праздники, а 4% заявили, что количество выходных дней избыточно.

Доля тех, кого устраивают длинные каникулы выше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет (75%) и тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (63%). Среди противников таких каникул больше всего россиян в возрасте от 60 лет (47%), считающих свое материальное положение плохим (46%).

«За 15 лет доля тех, кто считает введение длительных каникул удачным решением, но предпочел бы провести их в майские праздники, упала с 27% до 3%», — говорится в сообщении.

Длительные новогодние каникулы были установлены в декабре 2004 года, когда в Трудовой кодекс были внесены изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1 по 5 января включительно, 6 января было рабочим днем, а 7 января — выходным. С 2013 года официальные новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января.

Ранее в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram заявил, что за время новогодних праздников ВДНХ в Москве посетили порядка 900 тыс. человек.