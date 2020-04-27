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Почти половина жителей Санкт-Петербурга являются бессимптомными носителями нового коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя местного Роспотребнадзора Елизавету Скорынину.

Она отметила, что такие данные есть у главного санитарного врача России Анны Поповой.

По словам Скорыниной, в Петербурге много случаев заражения в больницах из-за врачей, которые вернулись из-за рубежа и не соблюдали режим самоизоляции. Некоторые медики работали сразу в нескольких местах и разносили по ним вирус.

Как писал «Рамблер», за все время в Петербурге выявили 3238 зараженных коронавирусом, 489 из них уже выздоровели, 27 пациентов скончались. За последние сутки в городе выявили 161 случай заражения.

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