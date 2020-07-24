Полковник Генпрокуратуры, экс- РФ Игорь Мыльников объяснил устроенный им пьяный дебош в отделе МВД «Филевский парк». По его словам, его действия стали реакцией на спиртное.

«Может быть, такая реакция у меня на алкоголь была», — сказал Мыльников в интервью telegram-каналу Life Shot.

При этом он заявил, что выпивает «крайне редко», а информация о том, что он был пьян в момент инцидента, не соответствует действительности. Драку с сотрудником полиции он объяснил «недоразумением».

Инцидент с участием Мыльникова произошел 29 июня. Занимавший на тот момент пост замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры, Мыльников возвращался пьяным домой и по ошибке пытался попасть в дом по другому адресу. Сделать это ему помешала охрана, с которой у Мыльникова возникла ссора. Охранники вызвали полицию, и приехавшие на место правоохранители задержали его, поскольку при себе у него не было удостоверения сотрудника надзорного ведомства, и отвезли в отделение. Там Мыльников продолжил выяснять отношения и подрался с одним из полицейских, ударив его по ноге.

Уголовное дело против Мыльникова будет рассмотрено в Дорогомиловском суде Москвы. Теперь уже бывшему сотруднику Генпрокуратуры грозит условный срок, но также он может отделаться штрафом в виду своих заслуг.