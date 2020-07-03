Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников «нормандского формата», сообщили в посольстве России в ФРГ.

В свою очередь, источник в российской делегации рассказал Mpravda.com, что предметом встречи представителей стран «нормандской четверки» станет «широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта».

Это второй визит Козака в Берлин за последние полтора месяца. Замглавы администрации Кремля во время однодневного рабочего визита 13 мая встретился с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Яном Хеккером. По итогам встречи Козак сообщил журналистам, что участники консультаций «достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине», а также «множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в «нормандском формате». В кабмине ФРГ не стали раскрывать подробности встреч, отметив только, что приезд представителя Кремля, несмотря на санкции, был связан с обсуждением такой важной темы, как украинское урегулирование.