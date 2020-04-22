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Права полицейских могут быть расширены в России. Об этом собеседник в аппарате Государственной думы сообщил «Интерфаксу».

По его словам, некоторое время назад правительство подготовило проект закона, который подразумевает расширение прав полиции. Кабинет министров одобрил его на этой неделе, но пока не внес в Госдуму.

В случае принятия документа в нынешнем виде, полицейские смогут осуществлять временное ограждение мест проведения массовых мероприятий, оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты, применять при задержании огнестрельное оружие, если задерживаемый сделает нечто, что можно расценить как угрозу нападения.

Также сотрудники полиции могут получить право вскрывать автомобили для спасения жизни граждан, предотвращения преступлений и обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, служащие органов внутренних дел могут получить иммунитет от преследования за действия, которые совершают при исполнении возложенных на полицию обязанностей и в связи с реализацией предоставленных полиции прав.

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