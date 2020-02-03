Полиция задержала троих человек по подозрению в порче валидаторов на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Двое из них — несовершеннолетние.

«Транспортными полицейскими был установлен гражданин, который целенаправленно повреждал валидаторы. Злоумышленника задержали на платформе остановочного пункта Лобня в момент, когда он зажатыми в кулаке ключами несколько раз ударил по стеклу дисплея одного из них», — рассказали ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО в понедельник, 3 февраля.

Молодого человека задержали после жалоб на участке МЦД-1 от Савеловского вокзала до Лобни.

Еще двое несовершеннолетних были задержаны на участке МЦД-2 в направлении от Истры на Москву. В их отношении возбудили уголовное дело за вандализм.

Ранее, 29 января, стало известно, что до конца 2020 года создадут единую карту для оплаты проезда на МЦД, в метро и на пригородных электричках. Это будет сделано, чтобы жителям Московской области, которые часто ездят в Москву, не нужно было отдельно покупать транспортные карты «Тройка» и «Стрелка».