Сотрудники полиции задержали мать младенца, брошенного на всю ночь у подъезда жилого дома в «новой Москве». Об этом 6 апреля сообщил телеканал «Звезда».

Инцидент произошел 3 апреля. Грудного мальчика в коляске у подъезда обнаружил один из жильцов. Он же вызвал на место происшествия полицию. Инспекторы оперативно установили, что 26-летняя мать ребенка проживает в этом же доме вместе с сожителем и еще одним своим ребенком.

В полиции выяснили, что женщина накануне вместе с сожителем распивала спиртные напитки у подъезда дома, после чего отправила мужчину гулять с ребенком, а сама ушла домой. Мужчина не вернулся, а коляска с ребенком осталась у подъезда. Ситуация находится на контроле органов опеки. Как пишет «Ридус», ребенка осмотрели врачи, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее 6 апреля сообщалось, что следователи начали проверку по факту случившегося для установления всех обстоятельств произошедшего.