В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.

Как сообщает 4 апреля РЕН ТВ, правоохранители остановили мужчину и попытались разъяснить ему действующий в связи с эпидемией запрет, однако москвич начал их оскорблять, в связи с чем был задержан и доставлен в отделение.

Собаку домой забрала супруга задержанного.

Нарушителем оказался житель столицы Иисус Воробьев. По словам мужчины, в его отношении составили протокол по статье 19.3 «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

«Меня задержали полицейские, когда я гулял с собакой. Они заявили, что в этом месте гулять с ней нельзя. Хотя там же, в сквере Патриарших прудов идет ремонт ресторана, ходят рабочие и ни у кого это не вызывает претензий», — цитирует его ТАСС.

При этом пресс-секретарь столичного главка МВД Владимир Васенин мужчина получил несколько предупреждений от полицейских из-за нарушения режима самоизоляции, но все их проигнорировал и вступил в спор.

Васенин напомнил, что в связи с указом мэра Москвы Сергея Собинина «О введении режима повышенной готовности», до 1 мая в городе запрещено посещение городских парков и зон отдыха.

«При патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах, которая сейчас закрыта для посещения, был замечен мужчина. Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными», — отметил он.

В связи с невыполнением законных требований мужчина был доставлен в ОМВД.

В настоящее время в столице из-за распространения коронавируса действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости- при обращении в к врачу, походе в магазин, выгуле собак, но на расстоянии не более 100 м от дома.

3 апреля оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции.