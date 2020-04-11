Все новости на карте

Правительство Рязанской области установило дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса в двух сёлах региона. Запрещён въезд и выезд транспорта из Заокского и Коростово.

Круглосуточный контроль осуществляют сотрудники полиции. Об этом сообщается в постановлении местного правительства.

Отмечается, что в сёлах появились посты дезинфекции для транспорта, работают медики. Селянам разрешено выходить в магазин один раз в три дня.

Усиленные меры вызваны тем, что число заражённых COVID-19 селян составляет 17% от общего количества заражённых жителей Рязанской области.

Портал «7×7 Рязанская область» отмечает, что тропы, по которым прежде можно было обойти посты и оцепление, перекопаны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти семи субъектов РФ приняли решение об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Так, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о введении справок для жителей, продолжающих работать в период самоизоляции. По его словам, дисциплина граждан начинает снижаться. Власти Пермского края ввели электронные пропуска для передвижения на работу.

Видео дня. Пенсионерка превратился самоизоляцию в ад для соседей