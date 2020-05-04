Полиция Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку информации о девушке, прилетевшей в Нижневартовск и скрывшей, что она заражена коронавирусом. Об этом в понедельник, 4 мая, рассказали «РИА Новости» в управлении МВД по ХМАО.

«К нам поступили материалы из Роспотребнадзора по этому факту. Проводится проверка, процессуальное решение еще не принято», ― сообщили агентству в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск, скрыла наличие у себя коронавируса, все пассажиры этого рейса отправлены в изоляцию.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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