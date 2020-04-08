Соглашение между правительством Москвы и управлением МВД по столице наделило полицейских полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей города. Об этом 8 апреля сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Подписанное соглашение между ГУ МВД и правительством Москвы означает, что с этого момента сотрудники полиции смогут использовать нормы московского КоАП, которые недавно были уточнены в части ужесточения ответственности для нарушителей повышенной готовности», — приводит его слова ТАСС.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

По состоянию на 8 апреля в Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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