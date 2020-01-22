Прокуратура Москвы направила в МВД России «Орехово-Зуевское» обращение гражданина по поводу распространения в интернете информации, оскорбляющей чувства верующих. Об этом 22 января «Известиям» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Речь идет о выступлении комика-стендапера Александра Долгополова в петербургском стендап-клубе HopHead Tap Room, состоявшемся в феврале 2019 года и размещенном в YouTube.

В этом выступлении артист с использованием нецензурной лексики шутил на религиозные и общественно-политические темы.

На своей странице в Instargram Долгополов разместил копию уведомления, направленного руководству бара HopHead Tap Room заместителем начальника полиции по оперативной работе МУ МВД России «Орехово-Зуевское» майором Ряполовым.

В уведомлении указана ссылка на видеозапись выступления комика, которое прошло в стендап-клубе HopHead Tap Room в феврале 2019 года, а также содержится просьба указать полную информацию о лице, выступающем на видео.

В мае 2017 года суд в Екатеринбурге признал виновным блогера Руслана Соколовского, опубликовавшего на своем YouTube-канале видеоролик, на котором играл в Pokemon GO в православной церкви. Первоначально его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно, затем наказание смягчили до 2 лет и 3 месяцев условно. В мае 2019 года судья смягчил приговор, назначив Соколовскому наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, отметив, что наказание считается фактически отбытым.