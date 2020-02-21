Полиция Московской области начала проверку после того как в СМИ появилась информация о том, что сотрудников отдела МВД «Орехово-Зуевское» якобы вынуждают выполнять ежемесячный план по возбуждению 80 уголовных дел. Об этом сообщила в пятницу, 21 февраля, руководитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

«В связи с размещением на интернет-ресурсах информации и аудиозаписи о якобы существующем в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» плане по количеству возбужденных и расследованных уголовных дел руководством Главного управления МВД России по Московской области назначено проведение проверки», — приводит слова Петровой ТАСС.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, добавила Петрова.

Ранее в этот же день издание РБК сообщало, что руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин направил главе МВД Владимиру Колокольцеву заявление с просьбой проверить информацию по поводу требований определенного количества уголовных дел. В своем заявлении Пашкин сообщил, что 21 февраля в управлении МВД России «Орехово-Зуевское» состоялось совещание, на котором руководство управления поставило своим сотрудникам задачу сдать до конца февраля не менее 55 уголовных дел. При этом Пашкин ссылается на аудиозапись, которая была сделана в ходе совещания.

Кроме этого, руководитель Московского профсоюза полиции сообщил, что руководство областного главка МВД требует ежемесячно сдавать по области в среднем 80 уголовных дел и отчитывает сотрудников, если количество дел недостаточное.

18 февраля в Алтайском крае обвинили участкового из МО МВД России «Кулундинский», который не желал расследовать хищение имущества жителя Табунского района и сделал всё, чтобы не возбуждать уголовное дело. Полицейский передал потерпевшему вещи, похожие на украденные. Затем он убедил мужчину написать заявление, содержащее ложные сведения об обстоятельствах совершения преступления.