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Первый замминистра внутренних дел принял решение не задерживать граждан, которые перевозят продукты и медикаменты. Соответствующее указание дано главам территориальных органов МВД.

Кроме того, не будут задерживать тех, кто перевозит семена, посадочный материал, комплектующие бытовой техники и некоторые другие предметы. Эта мера касается физических лиц и автотранспорта, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в конце марта в России появился новый вид административного проступка — нарушение режима самоизоляции. В каждом регионе правила по его соблюдению свои, но в основных пунктах они схожи по всей стране: покидать жилище можно, если нужно дойти до продуктового магазина или аптеки, выкинуть мусор или же выгулять собаку, а также в случае необходимости обратиться к врачу. К концу прошлой недели суды начали рассматривать первые дела россиян, нарушивших новые правила.

Видео дня. Пенсионерка превратился самоизоляцию в ад для соседей