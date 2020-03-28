Сотрудники правоохранительных органов нашли ребенка, который потерялся в лесопарковой зоне в «новой Москве», сообщил 28 марта источник в правоохранительных органах.

«Ребенок нашелся, он передан родителям. С ним всё хорошо», — приводит ТАСС слова источника.

О пропаже ребенка на Радужной улице агентство сообщало ранее в этот же день.

14 марта в реке села Песчанка Самойловского района Саратовской области было обнаружено тело ребенка, принадлежащее, предположительно, 12-летнему мальчику, пропавшему в ноябре прошлого года. По данным следователей, на теле мальчика не обнаружено признаков насильственной смерти.