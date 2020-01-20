Московские полицейские пресекли производство никотиносодержащих смесей в одном из складских помещений в Москве. По итогам проверки — правоохранительные органы изъяли 4,5 тыс. банок жевательного табака. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 20 января.

«В цехе, расположенном в одном из складских помещений на востоке столицы, была организована фасовка никотиносодержащих смесей и ее хранение. В производственном помещении площадью 240 кв м находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты. Изъято 33 пластиковых 10-литровых емкости, предположительно, с никотиновой жевательной смесью, и более 4,5 тыс. банок готовой к употреблению продукции», — цитирует Волк «РИА Новости».

Она отметила, что сейчас устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

17 января в Минздраве заявили о первой смерти в России от некурительных никотиносодержащих смесей (снюса).

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует.

23 декабря 2019 года Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.

Запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, но на рынке возникли его аналоги: жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси появились из-за пробелов в законодательстве.