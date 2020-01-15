Полиция обнаружила в Саратове более 26 тыс. л. контрафактного алкоголя. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк 15 января.

По ее словам, спиртное хранилось в гаражных боксах и на складах. На территории одного из них задержали двоих подозреваемых в причастности к контрабанде, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

9 января партию контрафактного алкоголя обнаружили в Волгоградской области. Спиртное прибыло в фуре из Кабардино-Балкарии, часть партии еще находилась в ней, часть успели разгрузить. Всего изъято около 6 тыс. бутылок поддельных напитков известных марок.