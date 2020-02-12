В Индустриальном районе Хабаровска полиция задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на двух девушек. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает сайт DVHAB.

Сейчас мужчину допрашивают следователи. По предварительной информации, он дает признательные показания.

«Задержан был рядом с местом жительства, на улице Краснореченской, неподалеку от торгового центра «Марина», — рассказал источник в полиции на условиях анонимности.

В СК пока не дают официальных комментариев. Следователи намерены убедиться, что пойман именно тот человек, который и совершил нападение на девушек.

Дома у подозреваемого был найден охотничий нож. Предполагается, что это и есть орудие преступления. Ширина клинка соответствует данным медиков о форме ран, обнаруженных на телах жертв.

Отмечается, что мужчина не состоял на учете у психиатра. Однако установлено, что незадолго до совершения нападений подозреваемый интересовался в интернете техникой ножевых боев.

В конце прошлой недели от рук неизвестного пострадали две девушки. Они получили ножевые ранения и были госпитализированы.

9 января в Москве было совершено нападение на супругу муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Потерпевшая была доставлена в больницу с шестью ножевыми ранениями в тяжелом состоянии.