Полиция Челябинска раскрыла личности молодых людей, устроивших в Челябинске розыгрыш с якобы больным коронавирусом. В их отношении составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство», сообщает в пятницу «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр управления МВД России по Челябинску.

По данным полиции, в СМИ и Интернете появился фейковый видеоролик, где группа людей в масках, защитной экипировке и респираторах в лесопарковой зоне Центрального района Челябинска догоняют мужчину, пытающегося скрыться. Убегавший хватал прохожих за одежду, пока преследователи не «выстрелили» в него.

«По факту размещенного материала в УМВД России по Челябинску проведена проверка. Полицейскими установлены личности двоих участников видеосъемки, 1992 и 1994 годов рождения», — рассказали в пресс-службе.

Обвиняемых доставили в отдел полиции «Центральный» МВД России по Челябинску. Центральный районный суд Челябинска рассматривает материалы следствия. Молодым людям грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему моменту случаи заболевания выявлены ив других странах, в том числе в США, Франции, Сингапуре, Германии, Южной Корее. Кроме того, двое зараженных китайцев были обнаружены в Забайкальском крае и Тюменской области.

10 февраля полиция Москвы задержали двух участников другого пранка про коронавирус в вагоне метро. Ранее одного подозреваемого арестовали на 30 дней. 2 февраля пранкеры имитировали внезапный приступ коронавируса.