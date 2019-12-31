Полицейский из американского штата Канзас написал на купленном в «Макдональдсе» кофе «гребаная свинья», чтобы обвинить сотрудника ресторана в оскорблении. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний полицейский сфотографировал свой стаканчик и показал начальнику. Тот опубликовал снимок в соцсетях, после чего местные жители начали призывать «Макдональдс» публично извиниться и уволить сотрудника, сделавшего надпись.

Однако руководители ресторана предоставили записи с камер видеонаблюдения, доказывающие, что работник ничего не писал на стакане.

Начальник полицейского провел собственное расследование и заявил, что история со стаканчиком была сфабрикована. По его словам, полицейский таким способом хотел получить бесплатный обед. Сам офицер заявил, что это было шуткой. Больше в полиции он не работает.

Как сообщал «Рамблер», ранее 20-летняя американка направила пистолет на работников «Макдональдса», давших ей кетчуп вместо желе. Позже ее арестовали. Она предстанет перед судом по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении оружия.

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