Все новости на карте

В правительстве разработали законопроект, согласно которому полицейские получат право на вскрытие автомобилей, оцепление жилых домов и ограждение мест проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ.

Отмечается, что в Государственную думу проект пока не был внесен.

В документе предлагается в закон "о полиции" внести дополнительную статью о вскрытии транспортного средства. Целями этих изменений является спасение жизни граждан, предотвращение преступлений, обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях.

При этом после вскрытия автомобиля владелец должен быть уведомлен в течение следующих 24 часов.

Что касается оцепления жилых домов, в этих случаях полицейские смогут проводить "личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ".

При отказе гражданин не сможет проходить через оцепление, как внутрь, так и наружу.

Кроме того, у полицейских появится право применять огнестрельное оружие при задержании, если преследуемое лицо попытается прикоснуться к оружию или его действия будут угрожать жизни.

Видео дня. У Светланы Светличной украли 700 000 на шоу Махалова