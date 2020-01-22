Полицейских в России хотят обязать сообщать гражданам информацию о доставке их родственников в больницу и по какой причине. Это сказано в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 23 января. Изменения предполагается внести в закон «О полиции».

Сейчас в обязанности полицейских входит оказание первой помощи пострадавшим от преступлений, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии, или в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Однако информировать родственников о том, что, например, они отвезли человека в больницу, не обязательно.

«Ранее родственники вынуждены были обзванивать все больницы в поисках попавшего в беду человека», — пояснил важность законопроекта Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Кроме того, в соответствии с предложенными поправками задержанные получат право на телефонный звонок не только близким, но и иным родственникам, например, братьям или племянникам.

Еще одна новелла законопроекта — сотрудники полиции будут обязаны проинформировать собственника о проникновении на его земельный участок, произошедшем в его отсутствие. Ранее такая обязанность распространялась лишь на проникновение в жилые помещения.

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