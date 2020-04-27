В соответствии с Кодексом этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ обяжут доходчиво и точно излагать свои мысли, а также исключить из речи нецензурную брань. Соответствующий проект приказа МВД России размещен в понедельник, 27 апреля, на портале нормативно-правовых актов.

«Этические нормы и требования предписывают сотруднику ‎при осуществлении служебной деятельности и во внеслужебное время соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона», — говорится в тексте документа.

В соответствии с кодексом, полицейские должны уважать и учитывать национальные обычаи ‎и традиции, религиозные чувства граждан, культурные и другие особенности различных этнических и социальных групп. Также сотрудникам правоохранительных органов предписано вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, вызывая доверие и уважение у людей к органам внутренних дел и готовность оказывать им содействие.

Полицейских обязывают относиться к гражданам с чуткостью и вниманием, в особенности к людям преклонного возраста, женщинам, детям, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

При управлении автомобилем или иным транспортным средством правоохранитель должен служить образцом соблюдения правил дорожного движения и водительской вежливости.

Кодекс вводит для сотрудников МВД запрет на публичное участие в азартных играх, употребление наркотиков и психотропных веществ ‎в немедицинских целях, а также на распитие алкогольных напитков накануне и во время выполнения служебных обязанностей. Согласно разработанному документу, полицейские должны проявлять уважение в отношении старших по замещаемой должности, специальному званию или возрасту, а также хранить и приумножать профессиональные традиции органов внутренних дел и передавать свой служебный опыт молодым сотрудникам.

На данный момент проект приказа находится на этапе общественного обсуждения. Планируется, что он будет завершен 11 мая.

22 апреля правительство России одобрило поправки к закону «О полиции», расширяющие права полицейских. Документ разрешает сотрудникам полиции вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.