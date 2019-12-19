МВД России хочет изменить Семейный кодекс, чтобы дать своим сотрудникам возможность изымать ребенка из семьи при наличии угрозы его жизни и здоровью. Об этом рассказал руководитель профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник.

«Понимая приоритет сохранения полной семьи, сталкиваемся с такими проблемами, когда ситуация требует незамедлительных мер, в том числе по не отобранию, может быть, не по изъятию ребенка, но по временной, скажем так, его изоляции от опасной ситуации», — цитирует Колесника РИА «Новости».

Уточняется, что в данный момент право на изъятие детей из семьи, согласно нынешней редакции Семейного кодекса, имеют только органы опеки. Представитель ведомства уточнил, что органы опеки работают только в промежуток с 9:00 до 18:00 часов, а в остальное время на противоправные действия в отношении детей реагируют полицейские.

Колесник подчеркнул, что в рамках нынешних правил силовики вынуждены действовать «на грани превышения должностных полномочий». Сотрудник МВД подчеркнул, что корректировка кодекса позволит наделить полицейских соответствующими полномочиями.

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