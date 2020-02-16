В отношении мужчины 1993 года рождения, напавшего на прихожан храма в Москве, возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, во время утренней службы в храме Николая Чудотворца. В здание ворвался мужчина с ножом (по данным СМИ, его зовут Ефим Ефимов) и напал на находящихся в церкви. Его смогли остановить священнослужители и прихожане, позже полиция произвела задержание. По последним данным, в результате атаки пострадали два человека.

Выясняются обстоятельства случившегося. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в качестве основной версии нападения на храм рассматривается хулиганство.

По предварительной информации, нападавший прибыл в Москву из Липецкой области. Мать подозреваемого сообщила агентству, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров. Она подчеркнула, что случившееся стало шоком для семьи.

«К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали <…> Тихий, спокойный мальчик, верующий… уже два года в Москве работает, трудится в строительной фирме, у него несколько профессий — сварщик, электрик, плиточник и другие. Работает посменно: месяц работает — неделю дома, объект закончат — их отпускают», — рассказала женщина.