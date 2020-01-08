Проблему бедности в России признаёт даже наш не самый внимательный к нуждам граждан президент. В 2018 году он сообщил, что на сумму ниже прожиточного минимума выживает 20,3 млн человек и поставил целью сокращение этого числа вдвое в течение ближайших шести лет. В начале 2020 года президент решил сделать борьбу с бедностью темой традиционного послания Федеральному собранию — о том, что он думает по этому поводу, мы узнаем уже 15 января.

О том же самом говорят и россияне. Согласно данным «Левада-центра» за 2019 год 43% опрошенных заявили об ухудшении уровня жизни. Для 35% граждан этот год был гораздо труднее, чем предыдущий. Согласно мнению 41% респондентов, в 2019 году в распределении материальных благ стало ещё больше неравенства.

Однако некоторые специалисты полагают, что проблема бедности в России уже давно перестала быть актуальной. Политолог Сергей Марков в своём интервью изданию «Новые Известия» рассказал, когда в России победят бедность. Вернее, поведал, что её уже победили. Ведь в сравнении с позапрошлым веком россияне живут сыто и вполне благополучно.

«В России бедность уже исчезла. Если посмотреть и сравнить с бедностью 19-20 века. Современный бедный — человек, который принципиально богаче бедного человека прошлого и позапрошлого века», — заявил Марков, — «Раньше бедные люди передавали ботинки от отца к сыну, а сейчас даже люди, называющие себя бедными, не могут сказать, сколько у них ботинок и сколько у них рубашек».

Относительно несчётных рубашек у малоимущих россиян он, конечно, лихо загнул — с нынешними ценами на одежду небогатым гражданам не приходится слишком часто баловать себя обновками. Ну а те 16% жителей страны, что находятся за чертой бедности, в его представлении являются попросту неадекватными. Их бы и рады были полечить за государственный счёт, да вот только не хотят они лечиться… И вообще, разговоры о беднеющих россиянах и выживающих на копейки семьях — всего лишь искусственные манипуляции.

Действительно, в сравнении с крепостными крестьянами, средневековыми смердами и прозябающими в шалашах из мамонтовых шкур и костей троглодитами россияне одеты, обуты и даже сыты, ведь, как известно, макарошки всегда стоят одинаково. Но вот только сам факт сравнения нынешней ситуации с ситуацией вековой давности выглядит несколько нелепым: логичнее было бы сравнить положение малоимущих граждан с положением их же соотечественников, которые набивают свои карманы их налогами, просиживая уютные кожаные кресла. Ни для кого не секрет, что разрыв между бедными и богатыми в России куда больше, чем в других развитых странах.

Да и то, что небогатые россияне одеваются, как денди, вкусно едят и вообще обнищали только из-за своей же неадекватности — откровенная ложь. Или, может быть, добросовестное заблуждение полностью оторванного от реальности теоретика, который не видел ни цен в магазинах, ни стоимости коммунальных услуг и съёмного жилья, ни зарплат в регионах России…

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