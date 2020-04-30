Политолог Андрей Кошкин прокомментировал видеоконференцию президента России Владимира Путина с волонтерами, в ходе которой было объявлено о мерах поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях пандемии коронавируса.

«Прежде всего надо сказать, что Владимир Владимирович показывает пример всей вертикали власти, всем сотрудникам исполнительных органов, как необходимо вести диалог с народом, диалог с обществом. Он постоянно находится в режиме обмена суждениями», — отметил Кошкин в четверг, 30 апреля.

По его словам, в диалоге с россиянами президент умеет подчеркнуть те чувства и переживания, которые свойственны для всех граждан. Кошкин сказал, что в ходе видеоконференции Путин отметил усталость и напряженнное настроение россиян, тем боле что по окончании карантина они могут столкнуться с проблемами трудоустройства.

В этот сложный период президент доступно и открыто предлагает меры, которые позволили бы преодолеть эти трудности. Именно это характеризует главу государства как морального лидера страны, добавил политолог.

В ходе видеоконференции с волонтерами общероссийского движения «Мы вместе» Путин поручил правительству предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки. Речь идет, в частности, об отсрочке на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества. Кроме этого, глава государства поручил правительству России выработать механизм прямой поддержки НКО для выплаты зарплат своим сотрудникам.

Он также добавил, что некоторые программы поддержки, которые были разработаны для медработников, необходимо распространить и на волонтеров, которые оказывают помощь нуждающимся в условиях вынужденной самоизоляции.