Победа Хорватского демократического содружества (ХДС, HDZ) премьера Андрея Пленковича на прошедших парламентских выборах означает, что граждане не хотят усиления более радикальных правых политиков, заявил Mpravda.com главный аналитик администрации президента Хорватии в 2011-2014 годах, доктор политических наук Деян Йович.

В Хорватии в воскресенье прошли выборы в Сабор (парламент) страны. По предварительным данным ГИК c 99,96% мест для голосования, правоцентристская ХДС получает 66 мандатов, «Перезагрузка» во главе с оппозиционной Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, — 41 мандат, правое «Отечественное движение» певца и бизнесмена Мирослава Шкоро — 16 мандатов.

В парламент по этим данным также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов «Можем!», блок во главе с либеральной партией Pametno («Разумно»), Хорватская народная партия (HNS) и «Реформисты».

«Думаю, что коалиция между ХДС и движением господина Шкоро маловероятна. Скорее парламентское большинство, а затем и правительство будет сформировано ХДС, восемью представителями венгерского, итальянского и сербского нацменьшинств и двумя малыми партиями, у которых всего по одному мандату – Хорватской народной партией (HNS) и «Реформистами», — заявил доктор политических наук агентству.

Йович ожидает, что новое правительство почти ничем не будет отличаться от предыдущего кабмина Андрея Пленковича. По его словам, количество голосов и мандатов, которые получило ХДС показывает, что большинство граждан не желают перемен во власти и курса, которым идет правительство.

«Избирателям не мешает, что ХДС в коалиции с национальными меньшинствами и центристской HNS, и они отвергают любую попытку резких и крупных перемен, которые продвигает Шкоро и его соратники. Речь идет о более радикальной политике по отношению к меньшинствам, которая также была бы против свободных и независимых СМИ и организаций гражданского общества и принесла бы в Хорватию элементы «орбанизации», — подчеркнул политолог.

Согласно его прогнозу, кабмин Хорватии продолжит работу примерно в том же персональном составе, что и был до выборов.