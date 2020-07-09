Михаил Алаеддин. Заявления из Тель-Авива о намерении начать бурение на месторождениях в спорной с Ливаном морской акватории имеют ограниченное провокационное воздействие, новая ливано-израильская война маловероятна в обозримом будущем по ряду причин, рассказал Mpravda.com ливанский политолог и писатель Васим Баззи.

Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что решение Израиля начать добывать нефть на морском шельфе на спорных с Ливаном территориях приведет к эскалации напряженности. Особое внимание Аун уделил бассейну, где расположен Блок-9, пробное бурение на котором ливанская сторона планирует начать в ближайшие месяцы.

«Я лично считаю, что военное столкновение в обозримом будущем маловероятно как на фоне спорных морских территорий, так и в рамках других неразрешенных моментов… Вопрос войны связан с готовностью Израиля, в необходимом настрое внутри их общества и в возможностях ливанского сопротивления («Хезболлах») противостоять на суше и в море. Сегодня сами израильтяне подтверждают наличие у «Хезболлах» высокоточных ракет, которые являются элементом сдерживания в противостоянии с Израилем», — рассказал Баззи.

Говоря о заявлениях Израиля о начале бурения на месторождениях в спорных территориях, ливанский писатель предположил, что это скорее «ограниченная провокация» с целью возобновить работу над вопросом демаркации границ, а не с целью развязывания новой войны.

Политолог также отметил, что Ливан в глубоком кризисе, под большим экономическим давлением и на пороге голода. Подобное положение не дает даже думать ливанским политическим силам о войне. «Поэтому на сегодняшний день переговоры более вероятны, чем война с неопределенными результатами и более разрушительными последствиями, чем конфликт 2006 года», — добавил он.

«США настаивают на возобновлении работы над спорным вопросом и пытаются извлечь выгоду от внутреннего кризиса, который переживает Ливан после 17 октября, надеясь ослабить официальную ливанскую позицию, однако попытки пока безуспешны», — добавил Баззи.

По словам политолога, на днях ливанской стороне и конкретно спикеру парламента Набиху Берри было передано послание, в котором говорится, что Израиль готовится ответить на обозначенное им в конце прошлого года предложение.

Летом прошлого года Ливан и Израиль провели непрямые переговоры под эгидой ООН по вопросу разделения сухопутных и морских границ. Посредником в переговорах также выступили США в лице замгоссекретаря Дэвида Саттерфилда. Однако к концу 2019 года, несмотря на положительные тенденции, включая 850 квадратных километров спорных морских территорий, переговоры были приостановлены и не привели к ощутимым результатам.

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и посредничестве США. До сегодняшнего дня никаких договоренностей по пограничным спорам достигнуто не было. Пробная добыча нефти на блоках в прибрежных водах южного Ливана запланирована до конца 2019 года.