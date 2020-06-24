Политолог Андрей Окара прокомментировал выставленный украинскими властями долг к России за базирование Черноморского флота в крымском регионе.

По его словам, Киев вспомнил о «долге», чтобы найти причину для очередной претензии.

«Деньги, которые платила Москва Киеву за базирование флота были небольшими в сравнении с мировой практикой», — сказал он в комментарии Ura.ru.

Эксперт допустил, что дело может дойти до международного суда, однако, по его мнению, шансы Украины выиграть в таком споре крайне малы.

Окара напомнил, что Киев в 2014 году в одностороннем порядке вышел из соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы должна Киеву за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией.