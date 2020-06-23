Статья президента РФ Владимира Путина очень полезна, потому что приглашает к дискуссии о причинах Второй мировой войны, в то же время нужно учитывать разницу восприятия тех событий у россиян и европейцев, считает немецкий политолог, руководитель проектов «Германо-российского форума» Александр Рар.

«Путин правильно сделал, что написал эту статью. Она достаточно самокритична, она вызывает на разговор, вызывает на дискуссию. Она дает предложение историкам начать открывать архивы и вести переговоры. Я это поддерживаю, я считаю, только так и можно начинать разговор», — заявил Рар в ходе онлайн-конференции с российскими экспертами.

В то же время он отметил, что английская и немецкая пресса отнеслись к статье Путина отрицательно. По их мнению, «аксиома Второй мировой войны, что приоритетное воспоминание — это холокост, а не героизация Советской армии».

«Я с этим не согласен. Я объясняю это тем, что в России сегодня живут потомки победителей, а в Европе или люди, кто достаточно забыли (о войне), или нейтральные, или проигравшие», — пояснил эксперт.

Кроме того, в России не учитывают, что в восприятии западных европейцев большевизм был более серьезной опасностью и большим врагом, чем Гитлер. К тому же Вторая мировая война, в которой главным врагом был нацизм, длилась всего шесть лет, а холодная война с коммунизмом растянулась на десятилетия.

«Холодная война, ее менталитет, ее воззрения во многом определяют то, как теперь Запад на это смотрит… На Западе Вторая мировая война началась в 1939 году, с точки зрения Запада, не с Мюнхена (имеется в виду «Мюнхенский сговор» по Чехословакии — ред.), что было бы правильно, а с пакта Риббентропа-Молотова: как говорится, два диктатора, Сталин и Гитлер, пытались разделить Европу и этим самым спровоцировали войну», — отметил эксперт.

«В политическом смысле, особенно это касается восточноевропейских стран, меньше Германии и Франции, идет попытка через политизацию спора вокруг Второй мировой войны отнять у России статус великой державы и члена Совбеза ООН, приуменьшить российское влияние в мире… Идет гибридная война за мировой порядок», — констатировал Рар.

Россия, в свою очередь, с помощью победы «пытается легитимировать свой статус великой державы, который она получила тогда, одержав победу во Второй мировой войне», отметил эксперт. Рар отметил также, что по родственникам своей жены (она российского происхождения) он видит, что этот праздник объединяет всех россиян, независимо от их политических взглядов.

«Против чего надо выступать — это против фальсификации истории, которая тоже имеет место. Американские ученые выступают и говорят, что Берлин и Восточную Европу освободили на самом деле не Россия и не Красная армия, а 1-й Украинский фронт, то есть украинцы. Это действительно фальсификация, но многие это повторяют, даже федеральный президент Германии позволил себе такой ляп», — отметил эксперт.

Путин написал статью о Второй мировой войне. Она носит название «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». Президент РФ, в частности, пишет, что попытки ревизии итогов мировой войны, которые наблюдаются сегодня на Западе, угрожают принципам мирного развития.