Политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил в беседе с «Известиями» 15 июня, что новое уголовное дело в отношении блогера Алексея Навального возбудили по недостаточно серьезной статье.

Ранее в этот день Навальный стал фигурантом уголовного дела о клевете, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. Речь идет об оскорблении оппозиционером ветераны войны Игната Артеменко, участвовавшего в записи видеоролика в поддержку голосования по поправкам в Конституцию России.

Игнат Артеменко поддержал голосование по поправкам в Конституцию РФ. В ролике снялись и стали объектом критики блогера академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и др.

Президент России Владимир Путин назначил датой проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Внести изменения в Основной закон страны лидер предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.